Άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ κατά ατόμου καθώς εκείνος έβγαινε από την προσευχή της Παρασκευής σε τζαμί στην περιοχή Boglundsängen, δυτικά της πόλης Ορέμπρο, στην Σουηδία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στη σουηδική τηλεόραση. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα το θύμα, το οποίο έπεσε στο έδαφος τραυματισμένο.

«Βγήκε από το τζαμί και τότε ένας άλλος άνδρας πλησίασε και έριξε τέσσερις ή πέντε πυροβολισμούς. Μετά πυροβόλησε ξανά, ενώ ο άλλος ήταν πεσμένος στη πλαγιά», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λαρς Χέντελιν, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό με πυροβολισμούς, αλλά δήλωσε πως είναι πολύ νωρίς για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία στη Σουηδία ερευνά την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα. «Αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι λάβαμε σήμα για κάποιο είδος σοβαρής βίαιης ενέργειας, και ότι πιστεύεται πως συνέβη έξω από τζαμί», είπε. Σύμφωνα με το SVT, η αστυνομία πιστεύει ότι ενδέχεται να έχουν τραυματιστεί περισσότερα από ένα άτομα. Η αστυνομία καλεί το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.