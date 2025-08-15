Γύρω στις 6:30 το πρωί, στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, δύο αεροσκάφη της EasyJet, με προορισμό το Παρίσι και το Γιβραλτάρ, ήρθαν σε επαφή με τα φτερά τους καθώς κινούνταν προς τον διάδρομο απογείωσης. Μετά το περιστατικό, τα αεροπλάνα επέστρεψαν στις θέσεις στάθμευσης και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Μια επιβάτιδα της πτήσης προς Γιβραλτάρ περιέγραψε την εμπειρία, λέγοντας ότι «ολόκληρο το αεροσκάφος βρέθηκε να τρέμει». Σύμφωνα με την ίδια, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και συνεργεία ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η EasyJet ανακοίνωσε την άμεση έναρξη έρευνας για το περιστατικό. Επίσης, ενημέρωσε πως οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έλαβαν κουπόνια για αναψυκτικά και προγραμματίστηκαν νέα αεροσκάφη για την πραγματοποίηση των πτήσεων.