Δύο νέες εστίες πυρκαγιάς κινητοποίησαν την Πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης 15 Αυγούστου, λίγες μόλις ώρες μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν προηγηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα στη Φίλια της Δυτικής Λέσβου.

Αρχικά, μετά τις 10:00 το βράδυ φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό γεμάτο μπάλες άχυρου στην Ανεμώτια. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές ζημιές ή απειλή για παρακείμενη βλάστηση. Την ίδια ώρα όμως, πολύ πιο ανησυχητική φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ Φίλιας και Σκουτάρου.

Οι φλόγες καίνε δάσος με βελανιδιές και επεκτάθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνα, θέτοντας σε κίνδυνο καλλιέργειες και την τοπική χλωρίδα. Η κατάσβεση δυσχεραίνεται από τους ανέμους και τη δυσβατότητα του εδάφους, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

Νωρίτερα το απόγευμα, στις 6:20 μ.μ., είχε τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κοντά στο χωριό της Φίλιας – το δεύτερο περιστατικό της ημέρας, καθώς μία ακόμη φωτιά είχε ξεσπάσει στην ίδια περιοχή το πρωί και είχε σβηστεί επιτυχώς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και τα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή προκαλούν έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και τις αρχές.