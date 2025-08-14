Ο Δήμος της Ιερουσαλήμ προχώρησε σε πάγωμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στο Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας «Προστασία των Χριστιανών της Αγίας Γης», την οποία ίδρυσε ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ‘.

Η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχετίζεται με τη μακροχρόνια διαμάχη για την Αρνόνα και τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας.

Το θέμα των φοροαπαλλαγών για τις χριστιανικές εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ έχει προκαλέσει εντάσεις εδώ και χρόνια. Μια παλαιότερη συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του ισραηλινού κράτους απέκλειε την επιβολή Αρνόνα σε εκκλησιαστικές περιουσίες.

Ωστόσο, από το 2018, ο δήμος άρχισε να διεκδικεί φόρους για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αυστηρά για λατρευτικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς όπως ξενώνες, και άλλα εμπορικά ακίνητα που εξυπηρετούν θρησκευτικούς προσκυνητές.

Η εξέλιξη αυτή είχε οδηγήσει τότε σε δραστικές κινήσεις από πλευράς των εκκλησιών, με την τριήμερη συμβολική παύση λειτουργίας του Παναγίου Τάφου. Η κρίση αποκλιμακώθηκε μετά από κυβερνητική παρέμβαση, όμως οι διαφωνίες συνεχίζουν να επανεμφανίζονται, ιδίως γύρω από ιδιοκτησιακά και φορολογικά ζητήματα.

Η οργάνωση του Πατριαρχείου κατηγορεί τον Δήμο ότι με την απόφαση αυτή εμποδίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Πατριαρχείου, καθώς καθίσταται αδύνατη η καταβολή μισθών σε κληρικούς, δασκάλους και διοικητικό προσωπικό.

Παρόμοιες νομικές διαφορές αντιμετωπίζουν και άλλες εκκλησίες στην πόλη. Ενδεικτικά, υπόθεση που αφορά το Αρμενικό Πατριαρχείο αναμένεται να εξεταστεί στο δικαστήριο τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τέλος η δήλωση της οργάνωσης τονίζει τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο των εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας πως παραδοσιακά υπό οθωμανική, βρετανική, ιορδανική και ισραηλινή διοίκηση, οι εκκλησίες απαλλάσσονταν από τους φόρους καθώς προσφέρουν υπηρεσίες προς όφελος του ευρύτερου κοινού, ανεξαρτήτως θρησκείας.

Με πληροφορίες από Times Of Israel