Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών στο Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμη νοσηλεύονται με σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του εμιράτου.

Οι υγειονομικές αρχές γνωστοποίησαν πως από το περασμένο Σάββατο, 63 άτομα εισήχθησαν σε νοσοκομεία παρουσιάζοντας συμπτώματα δηλητηρίασης ύστερα από κατανάλωση ποτών που, όπως διαπιστώθηκε, είχαν νοθευθεί με μεθανόλη. Από τους ασθενείς, οι 51 χρειάστηκαν αιμοκάθαρση ως επείγουσα θεραπευτική παρέμβαση, ενώ 31 κατέστη αναγκαίο να διασωληνωθούν και να υποστηριχθούν μηχανικά για την αναπνοή τους. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεκάδες ασθενείς υπέστησαν ολική ή μερική απώλεια όρασης, με 21 περιστατικά να έχουν καταγραφεί επίσημα.

Απαγόρευση και ποινικοποίηση κατανάλωσης αλκοόλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κουβέιτ η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών έχει απαγορευθεί ήδη από το 1964, ενώ η κατανάλωσή τους ποινικοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980. Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς, η κυκλοφορία παράνομων αλκοολούχων παραμένει υπαρκτή, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Θύματα κυρίως Ασιάτες μετανάστες

Η πρόσφατη έξαρση δηλητηριάσεων αφορά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αποκλειστικά πολίτες ασιατικής καταγωγής που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα. Σημαντικός αριθμός μεταναστών από χώρες της νότιας Ασίας απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα, το λιανικό εμπόριο και σε οικιακές υπηρεσίες στο Κουβέιτ. Σε αυτούς απευθύνονται συχνά τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης νοθευμένων οινοπνευματωδών, με τραγικές συνέπειες για την υγεία τους αλλά και για τη συνολική κοινωνική ασφάλεια.