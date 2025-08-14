Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί και επίσημα ο Έρικ Λαμέλα. Ο Αργεντινός άσος βρέθηκε το απόγευμα στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με τον Δικέφαλο κοινή συναινέσει.

Στον έναν χρόνο που ήταν κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας αγωνίστηκε 31 φορές και είχε 6 γκολ με 3 ασίστ. Μάλιστα πήρε και το βραβείο για το καλύτερο γκολ της σεζόν πέρσι στο πρωτάθλημα χάρη στο εκπληκτικό τέρμα που πέτυχε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο 33χρονος άσος είχε συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, ωστόσο βρισκόταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει με το σώμα του δεν του επέτρεψαν να πάρει μέρος στην προετοιμασία της ΑΕΚ, παρότι βρέθηκε κανονικά στην Ολλανδία, και το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί λύση και να αποχωρήσει.

Κάτι που συνέβη, με τον Λαμέλα να παίρνει ως αποζημίωση περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όσο για το μέλλον του; Αυτό πιθανότατα να είναι στην Αργεντινή με τη φανέλα της αγαπημένης του Ρίβερ Πλέιτ.

«Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΑΕΚ.