Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Μαίνονται οι πυρκαγιές
Ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή
Γιατί καιγόμαστε;
• Ποιοι είναι οι δέκα λόγοι που καίγονται τα δάση
• Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα
• Εφιάλτης χωρίς τέλος σε Αχαΐα και Χίο
• Σε καλύτερη κατάσταση Πρέβεζα και Ζάκυνθος
• Στάχτη σπίτια, εργοστάσια, χιλιάδες στρέμματα, καλλιέργειες και κοπάδια
• 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς στο τελωνείο Πατρών
• Φλέγεται και η Ευρώπη από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο και από τον Ατλαντικό έως την Τουρκία
==========
Χρέη στην Εφορία
Φρένο στις διώξεις υπό προϋποθέσεις
• Σε ποιες περιπτώσεις αποφεύγουν τα δικαστήρια σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ
• Τι αλλάζει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις και εξυπηρετούνται κανονικά
==========
Διπλωματία
Τι θα σήμαινε η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ελλάδα
• Μιλούν στα «ΝΕΑ» ο πρεσβευτής του Ισραήλ Νόαμ Κατς και ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης Γιούσεφ Ντόρκχομ
==========
Ευρώπη – ΗΠΑ
Κορυφώνεται το παζάρι για την Ουκρανία
• Τηλεδιάσκεψη ενόψει της Συνόδου στην Αλάσκα
==========
Το 2026
Αύξηση συντάξεων αλλά και εισφορών για τα μπλοκάκια
==========
Στίβεν Κινγκ
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»
==========
Παγκόσμια Ημέρα
18 φάροι ανοιχτοί στους επισκέπτες
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ευρώπη
ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Επιτακτική ανάγκη οι προκρίσεις
Super Cup
Παρί ΣΖ – Τότεναμ 4-3 στα πέναλτι
Ηρωας ο γκολκίπερ Σεβαλιέ