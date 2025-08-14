Από την μια στιγμή στην άλλη, συμπολίτες μας στην Πρέβεζα έχασαν τα πάντα.

Ο κύριος Δημήτρης, στα 68 του χρόνια είδε μέσα σε λίγη ώρα να χάνεται το σπίτι του και όλα του τα υπάρχοντα. Δεν του έχει μείνει ούτε μπλούζα.

«Τα πάντα όλα δεν έμεινε τίποτα. Όλα τα πάντα, ούτε ρούχο δεν έχουμε, λες και δεν υπήρχε τίποτα, εδώ το σαλόνι, δεν υπάρχει τίποτα».

Η φωτιά στο Δρυόφυτο πέρασε και κατέκαψε σπίτια. Οι κάτοικοι της Πρέβεζας μετράνε τις πληγές τους, καθώς σπίτια και αυτοκίνητα έχουν γίνει στάχτη ενώ από την μανία της πυρκαγιάς δεν γλίτωσαν ούτε τα ζώα.

Ένας άνδρας κατάφερε να σώσει το μισό του σπίτι.

«Ήταν πολύ δύσκολα, ήταν μεγάλες οι φλόγες, απομακρυνθήκαμε και γυρίσαμε απλώς όταν καιγόταν και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό, τι μπορούσαμε».

Η φωτιά από την Παντάνασσα πέρασε και άφησε ολοκληρωτικές καταστροφές. Στην αυλή ενός σπιτιού η φωτιά έκαψε δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές ενώ τη στιγμή που τυλιγόταν στις φλόγες το συγκεκριμένο σπίτι, μέσα ήταν η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια και ευτυχώς πρόλαβαν και την έβγαλαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση τρία νεαρά παιδιά του χωριού.

Πλέον, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστροφή που άφησε πίσω της η μανία της πυρκαγιάς και η οργή τους ξεχειλίζει για την απουσία της κρατικής μηχανής που δεν στάθηκε δίπλα τους.

«Στο έλεος του Θεού»

«Εμείς ήμασταν στο έλεος του Θεού. Δεν είχαμε ούτε πυροσβεστικές, δεν είχαμε τίποτα. Ήμασταν μόνοι μας, τρία παιδιά παλεύαμε εδώ στη γειτονιά».

«Κάλεσα στην Πυροσβεστική, τους είπα καίγονται τα σπίτια, και μου είπαν αύριο θα πάει πυροσβεστικό, ανεπίτρεπτο. Είμαστε πάνω στο δρόμο, δεν είμαστε σε βουνό».

«Όλα δύσκολα, και σήμερα ακόμα δύσκολο είναι. Τα χέρια μας είναι άπλυτα, νερό δεν έχουμε».

«Από εμάς σβήστηκε η φωτιά, το χωριό».

Η εικόνα της φωτιάς στο δήμο Ζηρού, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι βελτιωμένη και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αλλά διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζονται.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ομάδα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Πρέβεζα κάηκαν 26.368 στρέμματα.

Σαφής εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες.