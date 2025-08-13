Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού ενέκρινε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, η Χαμάς καταγγέλλει «επιθετικές» ισραηλινές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας και κάνει λόγο για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» εκ μέρους του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε σήμερα συζήτηση κατά την οποία ενέκρινε το βασικό πλαίσιο του στρατιωτικού επιχειρησιακού σχεδίου για τη Γάζα». Η ανακοίνωση δεν παρέχει διευκρινίσεις για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.

Έχοντας λάβει εντολή από το Στρατιωτικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων στη Γάζα, με στόχο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την «τελική νίκη» επί της Χαμάς, σύμφωνα με τους δηλωμένους στόχους της κυβέρνησης.

Το σχέδιο προβλέπει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, περιοχών γνωστών για τον υπερπληθυσμό τους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κλιμάκωση των Επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας

Στις σημερινές στρατιωτικές συζητήσεις, παρουσιάστηκαν οι επιχειρήσεις που έχουν εκτελεστεί έως τώρα, με έμφαση στη μεγάλη επίθεση στη ζώνη της Ζεϊτούν, που ξεκίνησε την Τρίτη. Η συνοικία της Ζεϊτούν, μαζί με τη γειτονική Τελ αλ-Χάουα, έχουν μετατραπεί σε κύρια πεδία ισραηλινών αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακές πηγές.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, Ισμαΐλ αλ-Ταουάμπτα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπολύουν επιθετικές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας», επισημαίνοντας πως πρόκειται για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που στοχεύει «στην επιβολή νέων δεδομένων δια της βίας, μέσω της πολιτικής της καμένης γης».

Οι επιδρομές εστιάζονται κυρίως στις συνοικίες Ζεϊτούν και στις νότιες περιοχές της Τελ αλ-Χάουα, συνοδευόμενες από εκτεταμένους βομβαρδισμούς, πυρά και κατεδαφίσεις κατοικιών, οι οποίες εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Βαρύ Ανθρώπινο Τίμημα

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, τα ισραηλινά αντίποινα έχουν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς (στοιχεία που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ), προκαλέσει πάνω από 61.599 θύματα στη Γάζα, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι άμαχοι.

Εξελίξεις στις Διαπραγματεύσεις

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται αμείωτες, με τον ισραηλινό στρατό να εντείνει τις επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας. Τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 123, καταγράφοντας τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό μέσα στον τελευταίο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά αεροσκάφη και τεθωρακισμένα βομβάρδισαν τις ανατολικές περιοχές της Πόλης της Γάζας, προκαλώντας την καταστροφή κατοικιών σε συνοικίες όπως η Ζεϊτούν και η Σετζάια, ενώ το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανέφερε 12 θανάτους από αεροπορικό πλήγμα στη Ζεϊτούν. Παράλληλα, άρματα μάχης φέρονται να κατέστρεψαν σπίτια στη Χαν Γιούνις (νότιος θύλακας), ενώ ισραηλινά πυρά στο κεντρικό τμήμα προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων που επιχειρούσαν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει περαιτέρω, καθώς οκτώ ακόμη άνθρωποι, εκ των οποίων τρία παιδιά, κατέληξαν λόγω λιμού και υποσιτισμού στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από την αρχή του πολέμου λόγω πείνας ανέρχεται στους 235, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, πραγματοποίησε συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο, επικεντρωμένες στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τον «τερματισμό των δεινών του λαού μας στη Γάζα», όπως ανέφερε ο αξιωματούχος της Χαμάς Ταχίρ αλ-Νόνο.

Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους ασφαλείας, οι συζητήσεις εστιάζουν επίσης στη δυνατότητα μιας συνολικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που θα περιλαμβάνει την παραίτηση της Χαμάς από τη διακυβέρνηση της Γάζας και την παράδοση του οπλισμού της.

Ανώτατο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε κάθε ιδέα εφόσον υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Όμως, όπως τόνισε με έμφαση: «Η παράδοση όπλων πριν εκδιωχθεί η κατοχή είναι αδύνατη».