Αβοκάντο γεμισμένο με αυγό για ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα!
Υλικά
2 αβοκάντο ώριμα
4 αυγά μεγάλα
1/2 φλ.τρίμματα φέτας
1 φετ.μπέικον
Φρυγανισμένο ψωμί
Αλάτι
Πιπέρι
Ντομάτα
Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr
Οι βλιτοκεφτέδες είναι ένας παραδοσιακός καλοκαιρινός μεζές που παντρεύει τη φρεσκάδα των βλίτων με την πλούσια γεύση των μυρωδικών! Υλικά 1 μέτρια πατάτα 500 γρ. βλίτα 100 γρ. φρυγανιά, τριμμένη 100 γρ. φέτα 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα – μόνο το άσπρο 1 αβγό Αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο 1 κ.σ. ξερή ρίγανη […]
Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ιδανικά για να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό πιάτο σε γκουρμέ εμπειρία! Υλικά 500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους 2 σκελίδες σκόρδο σε φέτες 2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο 1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι Αλάτι, πιπέρι 1 καυτερή πιπεριά (προαιρετικά) Λίγο μαϊντανό (φύλλα) Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο 1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο Για το ντρέσινγκ ¼ […]
Αφράτα και θρεπτικά, ιδανικά για όλη την οικογένεια! Υλικά 500 γρ. κιμά από κοτόπουλο (κατά προτίμηση στήθος) 50 γρ. νιφάδες βρώμης 1 καρότο τριμμένο 1 πιπεριά ψιλοκομμένη 1 μικρό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 1 μικρό πράσο ψιλοκομμένο 1 μικρό κολοκύθι τριμμένο 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 1 κ.σ. μουστάρδα 1½ κ.σ. ξίδι 1 κ.γ. αλάτι ¼ κ.γ. […]
Δεν χρειάζεται να έχετε παγωτομηχανή – αυτό το παγωτό είναι εύκολο, δροσερό και απολαυστικό. Υλικά 200 γρ. τυρί κρέμα 1/2 φλιτζ. ζάχαρη 3/4 φλιτζ. γάλα 6-7 μπισκότα τύπου digestive θρυμματισμένα 1 φλιτζ. κόκκινα φρούτα (βατόμουρα, μύρτιλα κ.λπ.) σε κομμάτια Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr
Παγωτό γιαούρτι με μέλι ανθέων και καρύδια, ένα ανάλαφρο και δροσιστκό γλυκό! Υλικά Για το σιρόπι 150 γρ. νερό 150 γρ. ζάχαρη 200 γρ. μέλι ανθέων Για το παγωτό 700 γρ. γιαούρτι στραγγιστό πλήρες 300 ml γάλα πλήρες Λίγο μέλι και λίγα καρύδια Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr