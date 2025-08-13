Αβοκάντο γεμισμένο με αυγό για ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα!

Υλικά

2 αβοκάντο ώριμα

4 αυγά μεγάλα

1/2 φλ.τρίμματα φέτας

1 φετ.μπέικον

Φρυγανισμένο ψωμί

Αλάτι

Πιπέρι

Ντομάτα

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr

