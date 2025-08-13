Συνταγές

Παγωτό γιαούρτι με μέλι ανθέων και καρύδια, ένα ανάλαφρο και δροσιστκό γλυκό! Υλικά Για το σιρόπι 150 γρ. νερό 150 γρ. ζάχαρη 200 γρ. μέλι ανθέων Για το παγωτό 700 γρ. γιαούρτι στραγγιστό πλήρες 300 ml γάλα πλήρες Λίγο μέλι και λίγα καρύδια Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr