Ένας 28χρονος συνελήφθη σήμερα 13 Αυγούστου στη Χίο μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης μετέβη βραδινές ώρες χθες 12 Αυγούστου σε οικία όπου διαμένει 35χρονος στην περιοχή του Καρφά στη Χίο και μετά από διαπληκτισμό, επιτέθηκε και τραυμάτισε τον τελευταίο στην περιοχή του λαιμού με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.