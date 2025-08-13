Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει το μέγεθος της πύρινης λαίλαπας στην Αχαΐα προβάλλουν «Τα Νέα».

Κάτοικος της περιοχής κινήθηκε με το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό προς Συχαινά καταγράφοντας με το κινητό του εφιαλτικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έκαιγαν και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, κανένας δεν τον σταμάτησε, με τον ίδιο να καλύπτει μία απόσταση χωρίς να αντικρίζει κανένα κρατικό όχημα, περιπολικό ή πυροσβεστικό μπροστά του.

Και μέσα στην παράτολμη ενέργειά του να μπει στο φλεγόμενο τοπίο, ακούγεται να διερωτάται «η πυροσβεστική που είναι να σβήσει τις φωτιές εδώ πέρα;», για να απαντήσει με πικρία: «Το κράτος πουθενά, για άλλη μια φορά».