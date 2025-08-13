Στη σύλληψη μιας 50χρονης γυναίκας προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Η οδηγός, ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους άνδρες της ομάδας, διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή της υπήρχε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον βρέθηκαν στο όχημά της δύο μαχαίρια. Μετά τα ευρήματα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της.

Δικογραφία και παραπομπή στη δικαιοσύνη

Η 50χρονη οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, όπου σχηματίστηκε εις βάρος της δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα θα παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας.