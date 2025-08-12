Από 12 Οκτωβρίου 2025 η ΕΕ αρχίζει σταδιακά να εφαρμόζει το Entry/Exit System (EES) στους εξωτερικούς συνοριακούς ελέγχους του χώρου Σένγκεν. Στην πρώτη διέλευση, ως πολίτες εκτός ΕΕ/Σένγκεν (όπως οι Βρετανοί), θα καταγραφούν 4 αποτυπώματα και μια προσωπική εικόνα (facial)· παιδιά κάτω των 12 δεν δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Η φάση υλοποίησης κρατά έως 9 Απριλίου 2026· από 10 Απριλίου 2026 το EES θα λειτουργεί πλήρως και οι χειροκίνητες σφραγίδες στα διαβατήρια θα σταματήσουν.

Στην πράξη, τους πρώτους μήνες δεν θα είναι ενεργό σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου—γι’ αυτό και οι ουρές και οι χρόνοι αναμονής μπορεί να διαφέρουν. Αφού δημιουργηθεί το ψηφιακό αρχείο σας, στις επόμενες επισκέψεις συνήθως επιβεβαιώνεται μόνο ένα βιομετρικό (συχνά το πρόσωπο) και ο έλεγχος γίνεται ταχύτερα. Σύμφωνα με την επίσημη καθοδήγηση του Ην. Βασιλείου, η εγγραφή σας στο EES παραμένει έγκυρη έως 3 χρόνια. Να αναμένετε ότι, ιδίως στην έναρξη, τα σύνορα θα λειτουργούν με «διπλή γραφειοκρατία» (βιομετρικά και σφράγιση), μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση.

Από το τελευταίο τρίμηνο του 2026 ενεργοποιείται και το ETIAS: μια ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού τύπου ESTA (δεν είναι βίζα), υποχρεωτική για τους ταξιδιώτες χωρίς βίζα προς 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η χρέωση αιτήματος ορίστηκε στα €20. Απαλλάσσονται από την πληρωμή (όχι από την υποχρέωση αίτησης) οι κάτω των 18 και οι άνω των 70, καθώς και ορισμένες κατηγορίες μελών οικογενειών πολιτών ΕΕ. Η ΕΕ προαναγγέλλει εκκίνηση το Q4 2026 και εξειδικευμένες νομικές ενημερώσεις μιλούν για μεταβατική φάση με εξάμηνη περίοδο χάριτος πριν γίνει πλήρως υποχρεωτικό.

Τι μένει ίδιο: ισχύει το όριο 90 ημέρες σε κάθε περίοδο 180 ημερών για σύντομες παραμονές. Το EES/ETIAS αφορά χώρες Σένγκεν (και μερικές συνδεδεμένες για το ETIAS)· δεν εφαρμόζεται στην Ιρλανδία (Κοινός Χώρος Ταξιδιού ΗΒ–Ιρλανδίας). Οι συνοριοφύλακες μπορούν—όπως και σήμερα—να ζητήσουν απόδειξη πόρων, διεύθυνση διαμονής και εισιτήριο επιστροφής/συνέχειας.

Χρήσιμες σημειώσεις:

• Θα απαιτείται περισσότερος χρόνος για ελέγχους, ειδικά στο λανσάρισμα του EES.

• Μην πληρώνετε για ETIAS σε μη επίσημες ιστοσελίδες—κάντε αίτηση μόνο στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ όταν ανοίξει.

• Για όσους έχουν ήδη άδεια διαμονής ΕΕ ή ιρλανδικό διαβατήριο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνε.

Συνοπτικά, λοιπόν, το 2025–26 είναι η χρονιά της μετάβασης στα ψηφιακά σύνορα με βιομετρικά (EES) και της προετοιμασίας για την ηλεκτρονική προέγκριση ταξιδιού (ETIAS) προς τα τέλη του 2026.