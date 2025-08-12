Δημοφιλή
Live ο χάρτης με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αναζητείται γνωστός τράπερ - Χειροπέδες σε 25χρονο
Ανδρέας Δρυμιώτης για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Δεν θα έχει αφήγημα
Φωτιά - Ζητήθηκε συνδρομή ξένων πυροσβεστικών
Πανελλήνιες 2025: To αίνιγμα της πανωλεθρίας στα Μαθηματικά
Καταφθάνουν στην Ουάσιγκτον μέλη της Εθνοφρουράς - Άνδρες με στρατιωτικές στολές σε κεντρικούς δρόμους
Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Ποιες περιοχές θα πλήξει
Με ψηφιακά σύνορα η Ευρώπη - Αναγνώριση προσώπου και ηλεκτρονικό αποτύπωμα
Ακίνητα: Οδηγός επιβίωσης για τις κληρονομιές - Οι 11 παγίδες που κοστίζουν
Αύξηση έως 13,5% στον κατώτατο μισθό: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026
Καταφθάνουν στην Ουάσιγκτον μέλη της Εθνοφρουράς – Άνδρες με στρατιωτικές στολές σε κεντρικούς δρόμους
Μέλη της Εθνοφρουράς ξεκίνησαν να φθάνουν στην Ουάσιγκτον μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την αστυνομία της πόλης, επικαλούμενος αύξηση της εγκληματικότητας
Με ψηφιακά σύνορα η Ευρώπη – Αναγνώριση προσώπου και ηλεκτρονικό αποτύπωμα
Από 12 Οκτωβρίου 2025 ξεκινά το EES με βιομετρικά, τέλος στις σφραγίδες ως 9 Απριλίου 2026 - Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 έρχεται το ETIAS
Γάζα: ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ επεξεργάζονται σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Η Αίγυπτος συνεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ για επίτευξη εξηνηντάήμερης εκεχειρίας στη Γάζα, στοχεύοντας στον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κάιρο.
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ για να σταματήσει η ρωσική προέλαση
Οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία κλιμακώνονται με ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να προωθούνται στις περιοχές κοντά στο Ποκρόφσκ, ενώ η Ουκρανία χτυπάει ρωσικές εγκατάστασεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ρωσία.
Κοινή δήλωση 27 κρατών για τη βοήθεια στη Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ
Σε κοινή δήλωση 27 κρατών τονίζεται ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα είναι ακραία και ο λιμός απαιτεί άμεση δράση. Υπογραμμίζεται η προστασία του ανθρωπιστικού χώρου και ότι η βοήθεια δεν πρέπει να πολιτικοποιείται.