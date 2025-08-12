Η νέα σεζόν της Serie C ξεκινά στις 22 Αυγούστου με τρία «αγκάθια» που απειλούν να εκτροχιάσουν το πρωτάθλημα πριν καν αρχίσει: Τεργέστη (Triestina, Όμιλος Α), Ρίμινι και Τερνάνα (Όμιλος Β). Τυπικά έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους—κυρίως για να προστατευθεί το περιουσιακό στοιχείο—στην πράξη όμως λείπει η ρευστότητα για να βγει η χρονιά. Οι προειδοποιήσεις περί «διοικητικής σταθερότητας» που ακούστηκαν την άνοιξη για αποφυγή νέων «κρουσμάτων» τύπου Τάραντο και Τούρις αποδεικνύονται εύθραυστες.

Η Τερνάνα καταρρέει λίγους μόλις μήνες μετά τον χαμένο «τελικό» παραμονής στη Serie B στα πέναλτι στην Πεσκάρα. Οι αδελφοί D’Alessandro ανακοίνωσαν αποχώρηση και άνοιξαν διαδικασία πώλησης που μέχρι στιγμής δεν τελεσφόρησε—ο πρώην πρόεδρος και νυν δήμαρχος Μπαντέκι έδινε τα μοναδικά σποραδικά updates. Μια πρώτη διαπραγμάτευση «ναυάγησε», ξένες φήμες έμειναν φήμες, ενώ εκκρεμεί ποινή –2 βαθμών για μη τήρηση των προθεσμιών του Αυγούστου. Ο τεχνικός διευθυντής Μαμαρέλα «ψαλιδίζει» το μισθολόγιο της ομάδας του Λιβεράνι για να γίνει το κλαμπ πιο ελκυστικό. Κλειδί επένδυσης αποτελεί η συμφωνία με τον Δήμο: η εταιρεία Stadium (52% Τερνάνα, 48% D’Alessandro) παίρνει 44ετή παραχώρηση του νέου Liberati, μαζί με σχέδιο για κλινική.

Στο Ρίμινι, για τη νικήτρια ομάδα του Coppa Italia Serie C, το καλοκαίρι υπήρξε εφιαλτικό: ιδιοκτησιακή αλλαγή από τη Στεφάνια ντι Σάλβο στη Building Company Srl, έντονες αμφιβολίες για τη χρηματοοικονομική επάρκεια της νέας διοίκησης και κοινωνική ένταση στην πόλη. Η επικεφαλής Τζιούζι Άννα Σκαρτσέλα απείλησε να αποχωρήσει, αλλά τελικά διόρισε νέο πρόεδρο. Ο Λούκα Νέμπερ παραιτήθηκε από τεχνικός διευθυντής, καταγγέλλοντας επίθεση από άτομα του οπαδικού χώρου, ενώ ο Πιέρο Μπράλια προπονεί την ομάδα αλλά δεν κάθισε στον πάγκο στο μοναδικό επίσημο ματς—την αξιοπρεπή ήττα στον προκριματικό Κυπέλλου από την Πεσκάρα.

Η Τεργέστη μπήκε στην προετοιμασία μόλις στις 5 Αυγούστου με τον Τζεππίνο Μαρίνο (πρώην κόουτς της Primavera/υπηρεσιακό και πέρυσι). Η κατάσταση είναι η πιο βαριά πειθαρχικά: στους –7 που έχουν ήδη επιβληθεί, μπορεί να προστεθούν άλλοι –6 για αλλεπάλληλες καθυστερήσεις. Η αμερικανική ιδιοκτησία του Μπεν Ρόζενσβαϊγκ δηλώνει ότι κάλυψε τις οφειλές έως 1η Αυγούστου, όμως η διακυβέρνηση παραμένει θολή, με διαρκή σενάρια πώλησης που ακολουθούνται από μερικές διαψεύσεις. Τα σύννεφα, αντί να διαλύονται, πυκνώνουν.

Στο χορτάρι, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική: Ρίμινι και Τερνάνα, αφού αποκλείστηκαν πρόωρα από Βίρτους Εντέλα και Πεσκάρα, έδειξαν μυαλά και πορτοφόλια μακριά από το γήπεδο. Εκτός χορταριού, ο κίνδυνος είναι δομικός: αν οι τρεις σύλλογοι δεν σταθεροποιηθούν άμεσα, το πρωτάθλημα απειλείται με βαθμολογικές στρεβλώσεις, εμβόλιμες αποφάσεις και ένα ακόμη κύμα ποινών στη διάρκεια της σεζόν. Το συμπέρασμα είναι απλό και σκληρό: η Serie C 2025/26 ξεκινά με κατηγορία υπό επιτήρηση—και με το ρολόι ρευστότητας να χτυπάει δυνατά πριν από την πρώτη σέντρα.

Ποιος είπε ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα;