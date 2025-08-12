Ο Φώτης Ιωαννίδης συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το καθοριστικό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ανάρρωσε ταχύτερα από το αναμενόμενο από τη θλάση στον προσαγωγό, προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε πλήρεις ρυθμούς και βρίσκεται στις επιλογές του Ρουί Βιτόρια για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία στις 14 Αυγούστου (21:00).

Η παρουσία του δίνει μία ακόμη ποιοτική λύση στην κορυφή της επίθεσης, ενώ στην αποστολή περιλαμβάνονται όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι δηλωμένοι στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ.

Ο Τάσος Μπακασέτας, λόγω του τραυματισμού που είχε, δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στους Ουκρανούς. Ωστόσο, μετέχει πλέον στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι των «πρασίνων» στα πλέι οφ του Europa ή του Conference League.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Βιτόρια εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει τον Άνταμ Τσέριν στη θέση του Τετέ, ώστε να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή ενόψει της αναμενόμενης πίεσης από τη Σαχτάρ, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ανάς Ζαρουρί.