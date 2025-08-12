Δημοφιλή
«Κοράλλι» στον Άρη; Τι πραγματικά φωτογράφισε το Curiosity
Ένα μικροσκοπικό, σχεδόν 2,5 εκ., ανοιχτόχρωμο βράχο με «κοραλλιογενές» σχήμα φωτογράφισε το Curiosity στον κρατήρα Γκέιλ, προκαλώντας αίσθηση — όχι επειδή υπονοεί θαλάσσια ζωή στον Άρη, αλλά επειδή αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα πώς το νερό και ο άνεμος «γράφουν» την ιστορία του πλανήτη μέσα στους αιώνες. Η εικόνα ελήφθη με το Remote Micro Imager (RMI), […]
Αρχαιολογία: Οι απόγονοι του Νώε που έφτιαχναν μαχαίρια 5.500 χρόνια πριν στη Γη της Επαγγελίας
Πρώτο του είδους του στο νότιο Ισραήλ με ενδείξεις εξειδίκευσης και σύνθετης κοινωνίας στην απαρχή της Εποχής του Χαλκού
Σιγκαπούρη: Ρομποτικός σκύλος ελέγχει εργαζομένους σε εργοστάσιο της Hyundai
Το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου Hyundai Motor είναι το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στη Σιγκαπούρη. Ο αυτοματισμός πρωτοπορεί εδώ, σύμφωνα με το CNN, και ο ρομποτικός σκύλος Spot της Boston Dynamics είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση της εργασίας των μηχανικών. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για τον «έλεγχο της ποιότητας». Για «καινοτομία στην πράξη» μιλά στο […]
Κίνα: Άνοιξε το πρώτο Robot Mall στον κόσμο (vid)
Ένα εμπορικό κέντρο ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, όπου πωλούνται τα πάντα, από μηχανικοί μπάτλερ μέχρι ανθρωποειδή αντίγραφα του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Περισσότερα από 100 είδη προϊόντων διατίθενται προς πώληση στο Robot Mall, το οποίο πριν από λίγες ημέρες τις πόρτες του στην κινεζική πρωτεύουσα. Εκτός από τις πωλήσεις ρομπότ για το ευρύ κοινό, προσφέρει επίσης ανταλλακτικά […]
Μύθος ή αλήθεια ότι ακούμε μέσα σε κοχύλι τον ήχο της θάλασσας;
Πολλοί από εμάς έχουμε βάλει ένα κοχύλι στο αυτί μας, με την ελπίδα να «ακούσουμε» τον ήχο της θάλασσας. Είναι, όμως, πραγματικά αυτό που συμβαίνει ή μήπως πρόκειται για έναν διαδεδομένο μύθο; Η επιστημονική εξήγηση διαψεύδει τη ρομαντική αυτή αντίληψη. Σύμφωνα με τον Άντριου Κινγκ, διευθυντή του Κέντρου Ολοκληρωμένης Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και […]