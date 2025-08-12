Με αφορμή τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που πλήττουν τη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας την «σοβαρή υστέρηση» της Ελλάδας στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών.

«Για ακόμη μια μέρα, η χώρα βιώνει τον εφιάλτη των πυρκαγιών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για κρίσιμες καταστάσεις σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Αιτωλοακαρνανία. Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη Δυτική Αχαΐα, όπου το πύρινο μέτωπο κινείται μέσα σε κατοικημένες περιοχές και έχει φτάσει μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

«Δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη»

Τονίζει πως «αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία», ενώ υπογραμμίζει πως «για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός».

«Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών. Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».

Σοβαρή είναι και η φωτιά στη Χίο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιάς και Αγίας Μαρκέλλας, λόγω της φωτιάς στην περιοχή της Βολισσού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό σκάφος και ιδιωτικά πλεούμενα, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των πολιτών.