Η Τέιλορ Σουίφτ, η κορυφαία σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανακοίνωσε επίσημα το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl». Η ανακοίνωση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, προκαλώντας ενθουσιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο στους θαυμαστές της. Αν και δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας, η Σουίφτ ενημέρωσε ότι «οι πρώτες εκδόσεις σε βινύλιο θα είναι έτοιμες πριν τις 13 Οκτωβρίου».

Την ανακοίνωση συνόδευσε μια ειδικά διαμορφωμένη σελίδα για προπαραγγελίες, στην οποία αποκαλύφθηκε ότι θα κυκλοφορήσει «περιορισμένη έκδοση βινυλίου σε χρώμα Portofino orange glitter αλλά και συλλεκτική κασέτα». Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας μάρκετινγκ της Σουίφτ, το Taylor Nation, δημοσίευσε στο TikTok ένα slideshow με 12 πορτοκαλί φωτογραφίες της σταρ, υπονοώντας τη νέα κυκλοφορία.

Λίγο πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση, το δημοφιλές podcast New Heights των Τζέισον και Τράβις Κέλσι – με τον δεύτερο να είναι ο σύντροφος της Σουίφτ – ανήρτησε επίσης μια πορτοκαλί εικόνα με μια μυστηριώδη σιλουέτα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης, η Σουίφτ εμφανίστηκε σε ένα βίντεο teaser, όπου τραβούσε το νέο άλμπουμ μέσα από μια βαλίτσα, με «το εξώφυλλο σκόπιμα θολωμένο».

Το «The Life of a Showgirl» αποτελεί την πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά την τεράστια επιτυχία της περιοδείας «The Eras Tour», η οποία απέφερε περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ πωλήσεων συναυλιών στην ιστορία. Επιπλέον, πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία αφότου η Σουίφτ επαναγόρασε εξ ολοκλήρου «τα δικαιώματα της δισκογραφίας της από την Shamrock Capital», ολοκληρώνοντας έναν μακροχρόνιο κύκλο διεκδικήσεων.