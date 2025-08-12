Σε νέα αναζωπύρωση οδηγήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύ ρυθμό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για τον περιορισμό του μετώπου. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδοποίηση 112 – Προληπτική απομάκρυνση κατοίκων

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στους κατοίκους του Βαϊοχωρίου εστάλη προειδοποίηση μέσω του αριθμού 112, με την οποία τους καλούσε να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την Νυμφόπετρα για λόγους ασφαλείας. Όπως ανέφερε το μήνυμα, «αν βρίσκεστε στην περιοχή Βαϊοχωρίου, απομακρυνθείτε τώρα προς Νυμφόπετρα».

Η κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την αποφυγή κάθε κινδύνου.