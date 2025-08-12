Απαγορεύεται από την 1η Σεπτεμβρίου η χρήση τζελ νυχιών με τη χημική ουσία ΤΡΟ.

Η ΕΕ απαγορεύει οριστικά από 1η Σεπτεμβρίου 2025 τη χημική ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) σε τζελ, λόγω τοξικότητας για την αναπαραγωγή και πιθανών επιπτώσεων στη γονιμότητα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τον Μάιο, δίνοντας στη βιομηχανία λίγους μήνες για να βρει ασφαλείς εναλλακτικές.

Η Τάνια Βλαδένη, δερματολόγος και διευθύντρια παν κλινικής Ανδρέας Συγγρός, μίλησε στο MEGA. «Αυτό το υλικό είναι φωτοκινητής, το οποίο βοηθάει να σκληρύνει το υλικό. Αυτό έχει απαγορευτεί από την ΕΕ ως τοξικό. Πέρα από την τοξικότητα που έχει το υλικό μπορεί να πέσει το νύχι».