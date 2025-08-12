Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα σε κρίσιμες περιοχές της Πάτρας και της Χίου, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει θέτουν σε κίνδυνο δεκάδες πολίτες. Συνολικά, έως τώρα, 65 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές, τόσο στην Αχαΐα όσο και στη Χίο.

Στην περιοχή της Αχαΐας, οι διασώσεις οργανώνονται υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), όπου πλωτά σκάφη του Λιμενικού επιχειρούν κατά μήκος της θαλάσσιας ζώνης από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας. Μέχρι στιγμής, δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ άλλα επτά άτομα διασώθηκαν από γειτονικές περιοχές. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας, όπου βρίσκονται υπό την προστασία των τοπικών αρχών.

Ευρείας Κλίμακας Επιχείρηση Στη Χίο

Παράλληλα, στη Χίο οι συντονισμένες προσπάθειες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έχουν σημειώσει σημαντική εξέλιξη. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού, με τη συμμετοχή επτά πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — αλλά και ιδιωτικών σκαφών που ενισχύουν τις προσπάθειες των αρχών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 56 πολίτες έχουν διασωθεί και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια — οι 54 στο Λιθί και οι 2 στην περιοχή του Λαγαδά. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται καθώς οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της απειλής των πυρκαγιών.