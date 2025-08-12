Το 112 εξέδωσε νέο μήνυμα για εκκένωση των οικισμών Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια και Ανεμόμυλος στο Δήμο Πατρέων. Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη της Πάτρας, καθώς η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, οι κάτοικοι των οικισμών Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

Η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, να περιγράφει την κατάσταση ως «πολύ δύσκολη», σημειώνοντας ότι η φωτιά κινείται νότια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές σε οικήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, όμως προς το παρόν δεν έχει εισβάλει στους οικισμούς.

Λόγω της κατάστασης, η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο Κάτω Αχαΐας έως την Οβρυά, καθώς και από τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ. προς την Εθνική Οδό Πατρών-Τριπόλεως.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας, κοντά σε κατοικημένες ζώνες, όπου εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, και τέσσερα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.