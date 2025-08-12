Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται από νωρίς σήμερα 12 Αυγούστου στην Δυτική Ελλάδα, που οδήγησαν σε απομακρύνσεις με εντολή της Πολιτικής Προστασίας μέσω του 112 χιλιάδων πολιτών από τις εστίες τους.

Από τις πυρκαγιές όμως πλήττεται και ο υγειονομικός τομέας, καθώς όπως ενημέρωση με ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δόθηκε εντολή εκκένωσης και τριών Κέντρων Υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Ειδικότερα, με εντολή του Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας. Επίσης, στην πολύπαθη Αχαΐα εκκενώθηκε από το προπσωπικό και τους ασθενείς το Κάντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Στη Χίο, το νοσοκομείο του νησιού βρίσκεται σε επιφυλακή και ήδη έφθασαν στα Επείγοντα δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση. Επιπλέον, το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30 προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό, μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών.

«Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα» αναφέρει ο υπουργός Υγείας.