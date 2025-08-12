Συνεχίζεται το «εκρηκτικό κοκτέιλ» ζέστης – ισχυρών ανέμων και σήμερα (12/8) με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι πολύ υψηλός.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα σήμερα 12 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
– Περιφέρεια Πελοποννήσου
– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)