Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς της Πέμπτης (14/8) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, στο Κλάγκενφουρτ, συνεχίστηκε σήμερα (Δευτέρα 11/8) με έμφαση στην επιθετική τακτική.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε σειρά ασκήσεων που στόχευαν στη βελτίωση της δημιουργίας και εκτέλεσης φάσεων, καθώς και δίτερμα σε μικρό χώρο, προκειμένου να αυξηθεί η ένταση και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, η απουσία του Τάισον από την προπόνηση αποτέλεσε το βασικό θέμα της ημέρας.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο και η συμμετοχή του στον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Το ιατρικό επιτελείο θα επανεξετάζει καθημερινά την κατάστασή του, ωστόσο οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος δείχνουν περιορισμένες.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί την πρόκριση μετά το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα πλάνα του γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να στερηθεί έναν από τους πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές του.