Τη ζωή της έχασε οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ποσειδώνος όταν οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό της σε τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός ανασύρθηκε νεκρή.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος