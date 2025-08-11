Τη ζωή της έχασε οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος.
Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ποσειδώνος όταν οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό της σε τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός ανασύρθηκε νεκρή.
Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025