Η Aston Martin Valkyrie είναι ήδη ένα μοναδικό hypercar, περιορισμένης παραγωγής σε 150 μονάδες. Κάθε μοντέλο είναι μοναδικό με τον δικό του τρόπο, καθώς η Aston Martin δίνει στους πελάτες την ελευθερία να σχεδιάσουν τα hypercar τους.

Πλέον, υπάρχει μια Valkyrie που έχει ήδη δημοσιευτεί προς πώληση στο O’Gara Coach. Η Aston Martin Valkyrie, σύμφωνα με την καταχώριση, ξεκίνησε ως ένα κατάμαυρο hypercar πριν αποκτήσει έναν εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό με Speed Yellow, Speed Orange και Hyper Red.

Με μόλις 106 χλμ. στο κοντέρ, το μοναδικό αυτό hypercar παραδόθηκε στον πρώτο του ιδιοκτήτη τον Μάρτιο από την O’Gara Coach στο Beverly Hills και τώρα ξαναβγαίνει στην αγορά, με την αξία του να εκτιμάται κοντά στα 3 εκατομμύρια δολάρια.