Στη σύλληψη δύο 14χρονων προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε στην Κηφισιά, όπου οι ανήλικοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην οδό Κόκκοτα 2, πλησίον του Άλσους Κηφισιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., μια 46χρονη αστυνομικός, η οποία βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε τους δύο ανήλικους να προξενούν ζημιές σε παγκάκια της περιοχής και επιχείρησε να τους αποτρέψει. Στο σημείο αυτό, ο ένας ανήλικος την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η αστυνομικός να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ελαφρά.

Παρέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ και συλλήψεις

Άμεσα, δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία: ο ένας αντιμετωπίζει κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια, ενώ ο δεύτερος για πρόκληση σωματικών βλαβών εις βάρος της αστυνομικού.

Μετά τη διαδικασία, οι δύο 14χρονοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.