Συνελήφθη σήμερα, 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 50χρονος άνδρας, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πεντέλη Αττικής, κατά τη διάρκεια ημέρας που είχε χαρακτηριστεί με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, δηλαδή «Κατάσταση Συναγερμού»

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς ο συλληφθείς προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.