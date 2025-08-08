Ο αστροναύτης Τζέιμς Λόβελ, γνωστός ως ο διοικητής της αποτυχημένης αποστολής Apollo 13 στη Σελήνη το 1970, πέθανε χθες Πέμπτη 7 Αυγούστου σε ηλικία 97 ετών στο Ιλινόις.

Ο Λόβελ ήταν βετεράνος τεσσάρων διαστημικών πτήσεων, των Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 και Apollo 13. Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η οικογένεια του Λόβελ τόνισε τα «εκπληκτικά επιτεύγματά του στη ζωή και την καριέρα του» και την «θρυλική του ηγεσία στις πρωτοποριακές επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις». «Αλλά για όλους μας ήταν ο μπαμπάς, ο παππούς και ο ηγέτης της οικογένειάς μας. Το πιο σημαντικό, ήταν ο Ήρωάς μας», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. «Θα μας λείψει η ακλόνητη αισιοδοξία του, η αίσθηση του χιούμορ του και ο τρόπος που έκανε τον καθένα μας να νιώθει, ότι μπορούσαμε να κάνουμε το αδύνατο. Ήταν πραγματικά μοναδικός» καταλήγει η δήλωση της οικογένειας.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου: «Η NASA στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Λοχαγού Τζέιμς Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις δεκαετίες. Ο χαρακτήρας και το ακλόνητο θάρρος του Τζέιμς βοήθησαν το έθνος μας να φτάσει στη Σελήνη και μετέτρεψαν μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία, από την οποία μάθαμε πολλά. Θρηνούμε τον θάνατό του, ενώ παράλληλα γιορτάζουμε τα επιτεύγματά του».