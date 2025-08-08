Ένα παράδοξο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε πρόσφατα σε κατάστημα στο Λος Άντζελες, με τους δράστες να αποσπούν λεία αξίας που αγγίζει τα 30.000 δολάρια. Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα, καθώς επιβεβαιώνει την αυξανόμενη τολμηρότητα των διαρρηκτών στα αστικά κέντρα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, οι δράστες εισέβαλαν αιφνιδιαστικά και κατάφεραν να αρπάξουν δεκάδες πολύτιμα αντικείμενα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και σπάνιες συλλεκτικές φιγούρες Labubu, οι οποίες έχουν γίνει ανάρπαστες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος τα σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα

Η έντονη ζήτηση που παρατηρείται ειδικά για τις φιγούρες Labubu έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών τους, με ορισμένα σπάνια κομμάτια να αποτιμώνται σε εκατοντάδες δολάρια το καθένα. Το γεγονός αυτό καθιστά τα συγκεκριμένα αντικείμενα εξαιρετικά ελκυστικά τόσο για έμπειρους συλλέκτες, όσο –και κυρίως– για το παράνομο εμπόριο στη μαύρη αγορά.

Όπως σημειώνουν ειδικοί της αγοράς, «η ταχύτητα με την οποία τα συγκεκριμένα προϊόντα εξαφανίζονται από τα ράφια, αλλά και η μεγαλούμενη αξία τους, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για οργανωμένες διαρρήξεις». Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν τους υπαίτιους, ενώ το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται συλλεκτικά ή πολύτιμα είδη.