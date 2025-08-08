Με μια ανάρτηση o πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε τη μέρα και την ώρα που θα γίνει η κηδεία της κόρης του, Λένας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών προκαλώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00» αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», μόλις στα 34 της χρόνια, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά χθες η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, το απόγευμα είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο. Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου τής έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

Η συνεσταλμένη και χαμηλών τόνων Λένα, είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη και στα «ΝΕΑ», που εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.