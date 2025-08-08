Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Κεφαλονιά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται από το πρωί στην περιοχή του Καραβάδου. Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, λειτουργώντας ως σύμμαχος της φωτιάς και αυξάνοντας ραγδαία το μέτωπο των φλογών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ριχτεί στη μάχη, προσπαθώντας να ανακόψουν τη φωτιά προτού απειλήσει κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων. Στον αγώνα στέκονται αρωγοί και εθελοντές, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Από αέρος, την επιχείρηση ενισχύουν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, που εκτελούν συνεχείς ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα.

Ενίσχυση από την ηπειρωτική Ελλάδα

Ταυτόχρονα, σε μια επιπλέον δυναμική κινητοποίηση, από το λιμάνι της Κυλλήνης αναχώρησαν με προορισμό το νησί 22 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις.

Οι συνθήκες παραμένουν κρίσιμες καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται ακατάπαυστα, με στόχο την άμεση ανάσχεση της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί περαιτέρω.