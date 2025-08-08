Η DHL προειδοποιεί για σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, εξαιτίας των αμερικανικών δασμών που έχουν επιβληθεί κυρίως κατά την περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ. Οι δασμοί αυτοί, σύμφωνα με τον Αντόνιο Αράνθ, CEO της DHL Express στο Μεξικό, έχουν άμεσο αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο, προκαλώντας αβεβαιότητα σε παραγωγούς και μεταφορείς. Όπως εξηγεί, κάθε φορά που μειώνονται οι δασμοί παρατηρείται αύξηση του όγκου αποστολών, ενώ όταν αυξάνονται, η δραστηριότητα παγώνει. Αυτός ο ασταθής ρυθμός προκαλεί συνεχείς αναπροσαρμογές στα συστήματα και τις διαδικασίες logistics.

Στο Μεξικό, η απειλή επιβολής δασμών έως και 30% σε ορισμένα προϊόντα έχει οδηγήσει σε φαινόμενο «διακοπτόμενου όγκου» αποστολών. Οι επιχειρήσεις, λόγω της αβεβαιότητας για το αν τα προϊόντα τους θα υπαχθούν σε νέους δασμούς, είτε καθυστερούν τις αποστολές είτε τις επισπεύδουν. Αυτή η αστάθεια επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της DHL, αναγκάζοντας την εταιρεία να προσαρμόζει συνεχώς τα εσωτερικά της συστήματα.

Παράλληλα, η κατάργηση του καθεστώτος των «μικρών εξαιρέσεων» –που επέτρεπε αποστολές χωρίς τελωνειακούς ελέγχους κάτω από ένα χρηματικό όριο– περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση. Πλέον, κάθε πακέτο πρέπει να περάσει από κανονικό εκτελωνισμό, κάτι που αυξάνει τον φόρτο εργασίας και απαιτεί εκσυγχρονισμένα τελωνειακά συστήματα. Ο Αράνθ υπογραμμίζει ότι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για τα επόμενα χρόνια: η ανάπτυξη των πιο αποδοτικών τελωνειακών υποδομών, ώστε οι πελάτες να ταλαιπωρούνται όσο το δυνατόν λιγότερο.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, ο Μιγκέλ Μπόρας, γενικός διευθυντής της DHL Express Ισπανίας, παρουσιάζει μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Όπως λέει, το διεθνές εμπόριο, όπως το νερό, βρίσκει πάντα έναν δρόμο. Παρά την αστάθεια που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί, η Ισπανία δεν έχει πληγεί τόσο έντονα χάρη στην ποικιλία των εξαγωγικών της αγορών, ιδιαίτερα προς τη Λατινική Αμερική. Σχεδόν το 50% του όγκου αποστολών της DHL Ισπανίας αφορά την Ευρώπη, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ ΗΠΑ, Λατινικής Αμερικής και άλλων περιοχών. Ο Μπόρας επισημαίνει ότι στόχος της DHL είναι να εντοπίζει γρήγορα νέες διαδρομές και να τις προσφέρει στους πελάτες ώστε να διατηρούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ενεργή.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Τζαλίλα Καρίγιο, υπεύθυνη της DHL Express για την Κεντρική και Νότια Αμερική. Όπως δηλώνει, «είναι νωρίς για να φανεί πώς θα αναδιαμορφωθεί το εμπόριο, αλλά έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Αν ένα δρομολόγιο μπλοκαριστεί, βρίσκουμε άλλο. Οι οικονομίες είναι ανθεκτικές και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά».

Παρά τις δυσκολίες, η DHL βλέπει τις νέες προκλήσεις ως ευκαιρία για καινοτομία και ηγεσία. Η πλήρης ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, η διαφοροποίηση των εμπορικών διαδρομών και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για προβλέψεις και διαχείριση ρίσκου αποτελούν πλέον βασικές στρατηγικές προτεραιότητες. Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει τη θέση της ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στη διαχείριση εμπορικών κρίσεων, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή συνέχεια για εκατομμύρια πελάτες ανά τον κόσμο.