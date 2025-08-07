Πυκνοί καπνοί καλύπτουν τα πάντα, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες.

«Σε λιγότερο από 24 ώρες κάηκαν 120.000 στρέμματα, περισσότερα από την έκταση του Παρισιού, καθιστώντας αυτήν την πυρκαγιά τη μεγαλύτερη στη Γαλλία εδώ και σχεδόν 80 χρόνια», μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ.

Με σύμμαχο τον ισχυρό άνεμο, η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες στις οποίες οι καπνοί από την τεράστια πυρκαγιά είναι ορατοί από το Διάστημα.

Πορτογαλία

Την ίδια στιγμή, δροσερά και σκιερά μέρη αναζητούν κάτοικοι και τουρίστες για να προστατευτούν από την ακραία ζέστη στην κεντρική και νότια Πορτογαλία.

Τουλάχιστον 264 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καύσωνα που σαρώνει τη χώρα από τις 25 Ιουλίου.

Τα θύματα της ακραίας ζέστης είναι κυρίως άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις και άνω των 75 ετών.

Ισπανία

Στις παραλίες και τα σιντριβάνια αναζητούν ανάσες δροσιάς κάτοικοι και τουρίστες στη Μαδρίτη, καθώς ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Αρκετοί είναι εκείνοι που βρίσκουν καταφύγιο σε κλιματιζόμενους χώρους.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ο καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.