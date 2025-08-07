Η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 50 ετών κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο τέθηκε υπό έλεγχο , αφού σάρωσε 170.000 στρέμματα δασικής έκτασης το προηγούμενο 48ωρο. Η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Λουσί Ρος, γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ ανάμεσα στη Ναρμπόν και την Καρκασόν. Έκτοτε σάρωσε 170.000 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης, εκ των οποίων 130.000 έγιναν στάχτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στη διάρκεια της ημέρας οι πυροσβέστες εστίασαν τις προσπάθειές τους σε εστίες που χαρακτηρίζονταν «ενεργές». Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με τον πύραρχο Κριστόφ Μανί, ήταν να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο μέχρι το τέλος της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο νομάρχης Κριστιάν Πουζέ εξήγησε πως θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ακόμη το πρωί της Πέμπτης 2.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικά συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Κατά την τρίτη ημέρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς, περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες με 500 οχήματα επιχειρούσαν στη νότια Γαλλία, με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Επίσης στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς μια 65χρονη βρέθηκε νεκρή χθες Τετάρτη μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Τέλος οι φλόγες έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε 36 σπίτια και περίπου 40 οχήματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό της νομαρχίας Οντ.