Σε ουκρανικό ΜΜΕ έκανε δηλώσεις ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στους Πράσινους, τους λόγους που προκάλεσαν ρήξη στις σχέσεις του με το Τριφύλλι, αλλά και τα ματς της πρώην ομάδας του με αντίπαλο τη Σαχτάρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βέρμπιτς:

Για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ:

“Παρακολούθησα τα ματς της Σαχτάρ με τη Μπεσίκτας και έχω να πω ότι είναι μία πολύ καλή ομάδα. Επομένως, θα είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι εναντίον του Παναθηναϊκού. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη μάχη η Σαχτάρ θα έχει ένα πλεονέκτημα. Κάπου στο 60-40”

Για το ποιον σύλλογο θα υποστηρίξει:

“Σίγουρα όχι τη Σαχτάρ, γιατί είμαι οπαδός της Ντινάμο Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα μου, η Σαχτάρ δεν είναι καθόλου. Παρόλο που θεωρώ ότι είναι πιο δυνατή”.

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τη ρήξη με την ομάδα:

“Τον πρώτο χρόνο έπαιζα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Έτσι άρχισε η πίεση από τους οπαδούς, γιατί περίμεναν το τρόπαιο για πολύ καιρό. Ήμασταν άτυχοι τότε. Θα λυπάμαι πάντα που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Ήδη από τον δεύτερο χρόνο, άρχισαν τα προβλήματα. Τραυματίστηκα και γενικά ήμουν κάπως άτυχος. Μετά το EURO, επέστρεψα στον Παναθηναϊκό και είδα ότι δεν με υπολόγιζαν. Αν και μου είπαν ότι το έκαναν, εγώ κατάλαβα τα πάντα. Δεν με άφηναν να πάω σε άλλη ομάδα, γι’ αυτό είχαμε έναν καβγά και στην πραγματικότητα δεν έπαιξα για μισό χρόνο.

Μετά βρήκα μια νέα ομάδα, τον Λεβαδειακό. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξα εκεί το δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25 και μου άρεσαν όλα. Γι’ αυτό ανανέωσα το συμβόλαιό μου μαζί τους”.

Για τη συνύπαρξη με Μπερνάρ και Τετέ:

“Ο Μπέρναρ είναι καλό παιδί, έγινε φίλος μου. Ως ποδοσφαιριστής είναι μαγικός, ένας παίκτης με πολλή τεχνική. Επίσης, διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μου με τον Τετέ. Παρομοίως, πολύ καλό παιδί, είναι ικανός, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσά τους, μου άρεσε περισσότερο ο Μπέρναρ”