Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας τον Σεπτέμβριο –όχι για την Διεθνή Έκθεση, αλλά για το διήμερο συνέδριο του Economist, το οποίο κλείνει με την παρέμβασή του. Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, θα αναφερθεί στα οικονομικά και πολιτικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να απαντήσει αν η Ελλάδα έχει πια μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και αν το πολιτικό της σύστημα είναι ικανό να υποστηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση».

Ακόμα και το χρονικό σημείο της παρουσίας του Τσίπρα, στις 5 του μήνα, έχει συμβολισμό –μιλάει στο Βελλίδειο μια μέρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάσει το οικονομικό πακέτο παροχών για το 2026, στο οποίο ποντάρει για την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων που θα του επιτρέψουν να συζητά ξανά για την αυτοδυναμία.

Η παρέμβαση στην Θεσσαλονίκη έρχεται σε μια περίοδο που η φημολογία για την δημιουργία νέου κεντροαριστερού φορέα από τον Τσίπρα εντείνεται, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται κάποια κίνηση στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού εξακολουθούν να επιμένουν πως ο Τσίπρας αυτή την περίοδο ασχολείται μόνο με την συγγραφή του βιβλίου του, του οποίου το τελικό προσχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, πάντως, που στις κινήσεις του διαβάζουν τις μελλοντικές του προθέσεις.