Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Άγιο Όρος, από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τις Θρησκευτικές και Εκκλησιαστικές Υποθέσεις.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποδέχθηκε τον υφυπουργό στον ιερό ναό Πρωτάτου, στις Καρυές. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Λοβέρδος ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας για την υποδοχή και τη φιλοξενία, ενώ επανέλαβε τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να σταθεί αρωγός στην υπερχιλιετή πολιτιστική και πνευματική προσφορά της Αθωνικής Πολιτείας, δίνοντας έμφαση στη συμβολή της στη διάδοση της ορθόδοξης παράδοσης.

Αμέσως μετά, επισκέφθηκε τις μονές Μεγίστης Λαύρας και Καρακάλλου.

Την επόμενη ημέρα, ο υφυπουργός μετέβη στις μονές Σταυρονικήτα, Παντοκράτορος, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφώντος, καθώς και στην σκήτη του Προφήτη Ηλία.

Η προσκυνηματική επίσκεψη ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 6 Αυγούστου, με τη μετάβαση του υφυπουργού στις μονές Βατοπαιδίου και Δοχειαρίου.