Θυελλώδεις άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία θέτουν για το επόμενο τριήημερο τον κρατικό μηχανισμό σε «κόκκινο συναγερμό» για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι επόμενες ημέρες, λόγω θυελλωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες του καλοκαιριού έως τώρα, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, να συγκαλεί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:

– Επιφυλακή για το Πυροσβεστικό Σώμα

– Αυξημένη ετοιμότητα για τα υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ

– Περιπολίες από τις Ένοπλες Δυνάμεις

– Ετοιμότητα για τα μηχανήματα έργου

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Κυκλάδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 7 – 8 μποφόρ, με ριπές στα 9 με 10 μποφόρ.

Η διάρκεια του ενισχυμένου μελτεμιού θα κρατήσει 7 ημέρες, ενώ σημειώνεται πως νέο κύμα ζέστης αναμένεται από την Κυριακή, με τη θερμοκρασία έως 40°C.

Ποιες περιοχές θα πλήξουν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υποστηρίζει ότι τα μελτέμια θα φέρουν «τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς».

Κατά τόπους δεν αποκλείεται, επίσης, αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 100km/ώρα και να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δουν τα πιο ισχυρά μελτέμια είναι οι εξής: Κάβο Ντόρο Νότιος Ευβοϊκός Βόρειες Κυκλάδες Καρπάθιο Πέλαγος Δυτική – Νότια Κρήτη

Συναγερμός στην Αθήνα

Σε συναγερμό τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αξιολογείται ως εξαιρετικά αυξημένος, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, ο λόφος του Λυκαβηττού παραμένει απαγορευμένος για κάθε δραστηριότητα από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και αφορά ολόκληρη την Αττική την Παρασκευή 8 Αυγούστου, καθώς η Περιφέρεια κατατάσσεται στην κατηγορία Κινδύνου 5, το ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Περιπολίες με drones

Βάσει του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν κινητοποιηθεί κλιμάκια επιφυλακής με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τα τμήματα Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου αναμένουν άμεση ανάπτυξη όπου κριθεί αναγκαίο. Η Δημοτική Αστυνομία εντείνει τις περιπολίες στην πόλη, αξιοποιώντας και τη συνδρομή drones για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών κινδύνου σε λόφους και μεγάλες πράσινες εκτάσεις του κέντρου της Αθήνας.

Οι άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι στα δρομολόγια των πλοίων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσιες στις περιοχές του Αιγαίου.

Δεν προσέγγισαν τα λιμάνια

Το πρωί της Πέμπτης το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «TERA JET 2» δεν προσέγγισε το λιμάνι της Ηρακλειάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά. Σε άλλη περίπτωση το μεσημέρι της , το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «CAT I» ενημέρωσε πως η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σερίφου κρίνεται επισφαλής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Λαύριο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο. Τελικά, παρέκαμψε τη Σέριφο και συνέχισε για Σίφνο. Aργότερα, το ίδιο πλοίο «CAT I», επιστρέφοντας από Σίφνο προς Κύθνο – Λαύριο, αντιμετώπισε εκ νέου δυσκολίες προσέγγισης στη Σέριφο για τους ίδιους λόγους.