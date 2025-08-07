Το καλοκαίρι όλοι μας περιμένουμε πως και πως τις διακοπές μας, αναζητώντας εξωτικές παραλίες, που να συνδυάζουν πράσινο και καταγάλανα νερά, ωστόσο και για όσους θα μείνουν πίσω στην Αθήνα, υπάρχει μια «παραδεισένια» παραλία σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων έξω από την πρωτεύουσα.

Ένα σπάνιο δάσος κουκουναριάς, πάνω από 3 χλμ. αμμώδους παραλίας και ρηχά, τιρκουάζ νερά, συνθέτουν ένα απίστευτο σκηνικό. Μιλάμε φυσικά για την παραλία του Σχοινιά ή Σχινιά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Μαραθώνα και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Αττικής. Το δάσος βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά – Μαραθώνα και δίνει την ευκαιρία να περιπλανηθείτε ακριβώς εντός ενός τοπίου Natura 2000, μόλις 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Ταυτόχρονα, η διασκέδαση ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνει το δάσος. Η παραλία του Μαραθώνα ακριβώς μετά το τέλος του δάσους, προσφέρει δεκάδες beach bars στη σειρά. Ένα απ’ αυτά προσφέρει ανέσεις εφάμιλλες με αυτές κυκλαδίτικων νησιών για τους λάτρεις της θάλασσας. Από ξαπλώστρες στη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία έως γήπεδα Beach Volley, υπηρεσίες Windsurfing και Paddleboarding. Για τους λάτρεις των καταδύσεων, το Marathon Divers Club διαθέτει υπηρεσίες τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους.

Και αν πεινάσεις και δεν έχεις φέρει κάτι μαζί σου από το σπίτι, οι ταβέρνες του Σχοινιά είναι ακριβώς δίπλα, επάνω στον κεντρικό δρόμο για την παραλία. Η παραλιακή της Νέας Μάκρης είναι ιδανική για απόγευμα, με άπειρες επιλογές φαγητού και έντονη νυχτερινή ζωή στα παραλιακά της μπαράκια, καθώς και μια μοντέρνα ακτή ιδανική για βόλτα, καλυμμένη με φοίνικες.