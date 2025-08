Ένα συμβάν με ένοπλο σημειώθηκε στη στρατιωτική βάση Φόρτ Στιούατρτ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, δήλωσε η διοίκηση της βάσης. «Οι εγκαταστάσεις τέθηκαν σε lockdown στις 11:04 (πρωί, τοπική ώρα) και αρχές βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της 2ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένων.

Πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς την Τετάρτη το πρωί στις εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού, πριν ο δράστης συλληφθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Όπως έγινε γνωστό oi πέντε τραυματίες στρατιώτες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ όπως μεταδίδει το Reuters δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα.

At least five victims will be taken to Memorial Health, and they are preparing to receive the casualties right now from the active shooting at Fort Stewart in Savannah, Georgia. pic.twitter.com/eR2jCi0zkE

— Kim “Katie” USA (@KimKatieUSA) August 6, 2025