Ο Τζακ Γκρίλις βρίσκεται εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρντιόλα, στη Μάντσεστερ Σίτι, για τη σεζόν 2025-26. Ο 29χρονος Άγγλος θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το «Έτιχαντ» και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας.

Μετά το ενδιαφέρον της Γουέστ Χαμ για τον ποδοσφαιριστή, έρχεται και η Έβερτον του Ντέιβιντ Μόγιες να «κυνηγήσει» την απόκτηση του.

Ο Γκρίλις έφτασε στους «πολίτες» από την Άστον Βίλα, σε μία μεταγραφή που κόστισε 117,5 εκατομμύρια ευρώ. Αποτελεί μέχρι και σήμερα την ακριβότερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή. Με τη Σίτι πραγματοποίησε 157 συμμετοχές, σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ, σε 9.852 αγωνιστικά λεπτά.

Έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση της Premier League τρεις φορές (2021-22, 2022-23, 2023-24), το FA Cup το 2023, το Champions League της σεζόν 2022-23, το UEFA Super Cup (2023-24) και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2024.

Τη σεζόν 2024-25, πραγματοποίησε μόλις 32 συμμετοχές, με τρία γκολ και πέντε ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με αγγλικά μέσα, η Έβερτον θέλει να κάνει δικό της τον Άγγλο εξτρέμ, με τη μορφή δανεισμού από τη Σίτι και παρόλο που το συμβόλαιό του με την ομάδα του Γκουαρντιόλα λήγει το 2027, δεν είναι απίθανο να αποχωρήσει άμεσα από τον σύλλογο.

🚨 𝐑𝐔𝐌𝐎𝐑: Everton have opened talks with Manchester City over the potential signing of Jack Grealish, reports @TeleFootball 🗞️ pic.twitter.com/TL8Ww0RHc5

— 433 (@433) August 6, 2025