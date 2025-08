Στο τέλος της ασιατικής περιοδείας της Νιούκαστλ, ένα απροσδόκητο γεγονός συνέβη. Πιο συγκεκριμένα, οι «καρακάξες» επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο της επιστροφής, στην Αγγλία, μείον έναν παίκτη.

Ο Ματ Τάργκετ έμεινε στη Νότια Κορέα, την ώρα που οι συμπαίκτες του ταξίδευαν, γεγονός που προκάλεσε πανικό. Ο Άγγλος αριστερός μπακ της Νιούκαστλ, είναι καλά στην υγεία του και ετοιμάζεται να επιστρέψει, έστω και καθυστερημένα, στο Νησί, με άλλη πτήση.

Σίγουρα η εμπειρία του αυτή, θα του μείνει αξέχαστη, ενώ από τη Νιούκαστλ περιμένουν να ακούσουν, πως ο Τάργκετ κατόρθωσε να χάσει την πτήση της ομάδας.

