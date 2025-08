Η Ελεονώρα Μπόι, σύζυγος του Ντανίλο Γκαλινάρι, κολυμπούσε στο δημοφιλές θέρετρο Καρολίνα, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

Η εγκυμονούσα υπέστη ανοιχτό τραύμα στο μηρό από την επίθεση, αλλά η κατάστασή της είναι σταθερή, σύμφωνα με τον Λοχαγός Ρουμπέν Μογιένο, Επίτροπο της Δημοτικής Αστυνομίας της Καρολίνα.

A shark attack on the pregnant wife of Danilo Gallinari in Puerto Rico

🙏 She is in stable conditionhttps://t.co/Lzuh0pxE9b

