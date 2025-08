Και με την «βούλα», συνιδιοκτήτης της Λε Μαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (01/08), ο σπουδαίος τενίστας, απέκτησε μετοχές στον γαλλικό σύλλογο.

Novak Djokovic is part of a group investing in Ligue 2 club Le Mans FC, along with former F1 drivers Felipe Massa and Kevin Magnussen, and other investors.

More sports stars making moves into football ownership 👀 pic.twitter.com/QJ1I87wMC5

