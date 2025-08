Η γενιά Z (όσοι γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1997-2012) δεν επικοινωνεί απλώς διαφορετικά — μιλά άλλη γλώσσα. Από το TikTok μέχρι τα memes και τα group chats, το λεξιλόγιό τους είναι γεμάτο λέξεις και φράσεις που κάνουν τους άνω των 35 να αισθάνονται… σαν να χρειάζονται μετάφραση.

Ετοιμάσαμε έναν σύντομο οδηγό επιβίωσης για να μην είσαι (εντελώς) cringe όταν προσπαθείς να καταλάβεις τι λένε τα ανίψια σου.

Οι 10 λέξεις της Gen Z που μπερδεύουν τους υπόλοιπους:

1. Slay

Χρήση: «She slayed that outfit»

Μετάφραση: Τα πήγε εξαιρετικά / Το “έσπασε”

Bonus: Δεν σημαίνει πια «σκοτώνω» όπως στα αγγλικά…

2. Delulu

Χρήση: «She thinks he likes her — so delulu»

Μετάφραση: Ζει σε αυταπάτες

Από το “delusional”. Χαριτωμένο και ειρωνικό μαζί.

3. Rizz

Χρήση: «He’s got mad rizz»

Μετάφραση: Έχει πέραση / φλερτάρει καλά

Προέρχεται από το “charisma” → “rizzma” → “rizz”.

4. Cap / No cap

Χρήση: «That’s cap» ή «No cap, I’m serious»

Μετάφραση: Ψέμα / Δεν είναι ψέμα

“Cap” σημαίνει ψεύδος. “No cap” = αλήθεια, στα σοβαρά.

5. Bet

Χρήση: «Wanna go out later?» – «Bet!»

Μετάφραση: ΟΚ / Σύμφωνοι / Έγινε

Μοιάζει με στοίχημα αλλά σημαίνει «έκλεισε».

6. Ratio

Χρήση: «You got ratioed, bro»

Μετάφραση: Το tweet σου πήρε περισσότερες απαντήσεις παρά likes (άρα σε κράζουν).

Viral όρος από το Twitter/X.

7. NPC

Χρήση: «He’s acting like an NPC»

Μετάφραση: Φέρεται σαν ρομπότ / χωρίς άποψη

Από τα video games – “Non-Playable Character”.

8. It’s giving…

Χρήση: «It’s giving boss energy»

Μετάφραση: Μου βγάζει κάτι / είναι σαν…

Π.χ. «It’s giving drama», «It’s giving 90s vibes»

9. Main character

Χρήση: «She thinks she’s the main character»

Μετάφραση: Νομίζει ότι όλα περιστρέφονται γύρω της

Αναφέρεται στο “φαινόμενο” να είσαι το κέντρο του κόσμου.

10. Ick

Χρήση: «When he runs to catch the bus = ick»

Μετάφραση: Κάτι που σε ξενερώνει ξαφνικά

Viral γιατί οι Gen Z λένε τα πιο παράξενα «ick» (π.χ. «όταν περπατά γρήγορα»)

Κλείσιμο – CTA: Η γλώσσα αλλάζει — και οι Gen Z το κάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλη γενιά. Μην νιώθεις πίεση να τα μάθεις όλα, αλλά αν καταλάβεις έστω τα μισά… ίσως και να μην είσαι τόσο old τελικά.