Ισραηλινοί κομάντος επιτέθηκαν και κατέλαβαν το πλοίο Handala που μετέφερε συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης, το οποίο «βρήκε» την ίδια τύχη με το Mandleen.

Το Handala αποτελεί το δεύτερο σκάφος του «Στόλου Ελευθερίας» που προσπάθησε να σπάσει το εμπάργκο, προκειμένου να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος υφίσταται καθημερινά εξόντωση τόσο από τα όπλα όσο και από τον λιμό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, τα μέλη του πληρώματος έστειλαν σήμα SOS, καταγγέλλοντας ότι ισραηλινοί κομάντος, με την εντολή του Νετανιάχου, κατέλαβαν το πλοίο. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ισραηλινά πολεμικά πλοία κινούνταν προς το πλοίο, ενώ drones πετούσαν πάνω από το Handala.

Σε απευθείας μετάδοση, διακρίνονταν ακτιβιστές καθισμένοι στη γέφυρα, με τα χέρια ψηλά, να τραγουδούν το ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι «Bella Ciao», ενώ οι στρατιώτες έπαιρναν τον έλεγχο του σκάφους. Λίγα λεπτά αργότερα, οι τρεις απευθείας αναμεταδόσεις μέσω διαδικτύου διακόπηκαν.

Ο «Στόλος της Ελευθερίας» καταγγέλλει την πειρατεία από το Ισραήλ και την απαγωγή των μελών της ανθρωπιστικής αποστολής.

The Handala has just been illegally intercepted by the Zionist entity of Israel while carrying baby formula to starving children pic.twitter.com/2awEkXXLwp

— Thiago Ávila | Gaza Freedom Flotilla (@thiagoavilabr) July 26, 2025