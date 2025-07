Αεροσκάφος της Southwest Airlines παρουσίασε απότομη καθοδική πορεία, χάνοντας ύψος 91 μέτρων μέσα σε μόλις 36 δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Sky News, ο ελιγμός πραγματοποιήθηκε για την αποφυγή σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί επιβάτες εκτοξεύτηκαν κυριολεκτικά από τις θέσεις τους. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε αμέσως μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο στην Καλιφόρνια, επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware. Ο πιλότος έλαβε σήμα κινδύνου για την παρουσία άλλου αεροσκάφους σε κοντινή απόσταση και αντέδρασε ακαριαία, πραγματοποιώντας απότομη καθοδική κίνηση για να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει σχετική έρευνα για το περιστατικό.

Μέσα στην καμπίνα επικράτησε χάος. Ο Αμερικανός κωμικός Τζίμι Ντορ ανέφερε στην πλατφόρμα X: «Ο πιλότος έκανε απότομη βουτιά για να αποφύγει εναέρια σύγκρουση… Εγώ και πολλοί άλλοι πεταχτήκαμε από τις θέσεις μας και χτυπήσαμε στο ταβάνι. Μια αεροσυνοδός χρειάστηκε ιατρική βοήθεια».

Just now on SW Flight #1496 Burbank to Las Vegas.

Pilot had to dive aggressively to avoid midair collision over Burbank airport.

Myself & Plenty of people flew out of their seats & bumped heads on ceiling, a flight attendant needed medical attention.

Pilot said his collision…

— Jimmy Dore (@jimmy_dore) July 25, 2025